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Никто не обижается: глава санатория в Новых Санжарах рассказал нам подробности об эвакуированных из Китая

21 февраля, 15:30

Игорь Серов

В санатории на карантин поместили и нескольких детей

Стали известны подробности пребывания в Новых Санжарах эвакуированных из Китая украинцев. Их сайту "Сегодня" рассказал в эксклюзивном комментарии начальник санатория Нацгвардии Александр Блинов.

Первыми словами этих людей по приезду были "Слава Богу, доехали", говорит Блинов.

"Вопреки той реакции, которая была у местных жителей, никто из эвакуированных не высказывал своей обиды. С этим все спокойно", – рассказал нам Блинов.

По его словам, эвакуированные просто простили то, что их так нерадушно встречали местные жители.

Один из спикеров Нацгвардии, Максим Зубов, сообщил нам подробности карантина, на который отправили эвакуированных.

"По состоянию на 21 февраля в санатории находится 102 человека. Это и украинцы, и иностранцы. Среди них есть дети. Все они размещены в комфортных условиях, по 2 человека в комнате. У них есть право передвигаться по зданию, пользоваться мобильными телефонами. В этом здании изолированная система водоснабжения. Вместе с ними постоянно находятся два врача и медсестра", – рассказал нам Максим Зубов.

По его словам, медики постоянно, несколько раз в день меряют температуру у своих подопечных.

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Ну а тем временем протестный градус в поселке снижается: как рассказали нам местные жители, народ преимущественно уже успокоился и вернулся к повседневным делам.

"На трассе по состоянию на утро 21 февраля еще оставались люди. Но чего они там находятся уже – понятия не имею", – рассказал нам один из тех, кто вчера также находился в гуще событий.

Руководитель Полтавской области Олег Синегубов на своей странице в соцсети ранее сообщил, что ситуацию в Новых Санжарах раскачивали в том числе представители некоторых бизнес-структур. И опрошенные нами местные жители также говорят, что вчера, спустя несколько лет, в поселке действительно появился человек, которого считают криминальным авторитетом.

"У него прозвище "Таракан". Несколько лет его не было видно в Новых Санжарах, а вчера был на протесте", – рассказали нам местные жители.

Напомним, ранее в Новых Санжарах разгорелся скандал – местные жители пытались блокировать автобусы с украинцами и иностранцами, эвакуированными из Китая. Они забрасывали автобусы камнями, жгли баррикады и устраивали стычки с правоохранителями.

Подробнее о том, что происходит в Новых Санжарах, читайте в нашем текстовом онлайне.

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Новые Санжары, столкновения местных жителей с нацгвардейцами (видео @Украина online)

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Китай Новые Санжары санаторий коронавирус эвакуация украинцев

Источник: Сегодня

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