"Мы, украинцы – гордый народ": Порошенко возле Дюка обратился к Путину
Президент заявил о том, что украинцы будут продолжать борьбу за Украину
Президент Петр Порошенко заявил о том, что украинцы будут продолжать борьбу за Украину, восстановление ее территориальной целостности и суверенитета, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.
"На Приморском бульваре, на Думской площади возле Дюка я хотел бы обратиться к Путину. Мы, украинцы – гордый народ. Мы свободолюбивый такой народ. Мы миролюбивый народ. Мы точно не посягаем на чужие территории. Нам не надо ни клочка чужой земли. Но я хочу подчеркнуть, что мы никогда не отдадим своей земли", – подчеркнул Порошенко во время своего визита в Одессу в субботу.
Президент отметил, что украинцы продолжат борьбу за возвращение временно-оккупированных территорий.
"Мы, украинцы будем биться за то, чтобы вернуть украинскую землю обратно в Украину, а украинский флаг и украинский суверенитет вернуть на оккупированные территории. Слушайте, мы не отдадим ни Крым, ни Донбасс, ни Одессу, ни море – ни Черное, ни Азовское, ни наш суходол", - заявил президент Украины.
Напомним, Петр Порошенко находится с визитом в Одесской области. Во время визита он подписал закон, согласно которому Куяльник стал курортом государственного значения. Новый статус должен обеспечить особую охрану природно-лечебных ресурсов региона.
Также Порошенко пообещал сделать Одессу "туристической Меккой".
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