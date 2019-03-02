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"Мы, украинцы – гордый народ": Порошенко возле Дюка обратился к Путину

Сегодня, 23:57

Президент заявил о том, что украинцы будут продолжать борьбу за Украину

Фото: president.gov.ua
"Мы, украинцы – гордый народ": Порошенко возле Дюка обратился к Путину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/afb/e79/5c7afbe790f4f.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/afb/e79/5c7afbe790f4f.jpeg Политика Президент заявил о том, что украинцы будут продолжать борьбу за Украину

Президент Петр Порошенко заявил о том, что украинцы будут продолжать борьбу за Украину, восстановление ее территориальной целостности и суверенитета, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"На Приморском бульваре, на Думской площади возле Дюка я хотел бы обратиться к Путину. Мы, украинцы – гордый народ. Мы свободолюбивый такой народ. Мы миролюбивый народ. Мы точно не посягаем на чужие территории. Нам не надо ни клочка чужой земли. Но я хочу подчеркнуть, что мы никогда не отдадим своей земли", – подчеркнул Порошенко во время своего визита в Одессу в субботу.

Президент отметил, что украинцы продолжат борьбу за возвращение временно-оккупированных территорий.

"Мы, украинцы будем биться за то, чтобы вернуть украинскую землю обратно в Украину, а украинский флаг и украинский суверенитет вернуть на оккупированные территории. Слушайте, мы не отдадим ни Крым, ни Донбасс, ни Одессу, ни море – ни Черное, ни Азовское, ни наш суходол", - заявил президент Украины.

Напомним,  Петр Порошенко находится с визитом в Одесской области.  Во время визита он подписал закон, согласно которому Куяльник стал курортом государственного значения. Новый статус должен обеспечить особую охрану природно-лечебных ресурсов региона.

Также Порошенко пообещал сделать Одессу "туристической Меккой".

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Тег Одесса, Путин, Порошенко, Петр Порошенко

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