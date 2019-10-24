"Мы видим из космоса": в России разразились новой истерикой по Украине

Пока боевики постоянно атакуют ВСУ, в Москве снова во всем обвиняют украинских военных

Франц Клинцевич. Фото: council.gov.ru

Член Совета федерации (комитет по обороне и безопасности) Франц Клинцевич заявил, что Россия якобы зафиксировала нарушение украинскими военными режима прекращения огня на Донбассе. Об этом он рассказал журналистам, но забыл упомянуть ежедневные атаки подконтрольных Москве боевиков.

По его словам, увидеть "вспышки" украинской артиллерии удалось прямо из космоса.

"Может быть, я лишнее скажу. У нас недавно было заседание комитета и выступали наши ученые, которые дают некие процессы, связанные с космосом. Они четко говорят, когда украинская сторона говорит о том, что "мы не стреляем"... Мы видим из космоса тепло артиллерийских батарей – они светятся, как лампочки на елке", – утверждает Клинцевич и добавил, что, тем не менее, Россия этой доказательной базой" не оперирует.

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Отметим, что на Донбассе боевики ежедневно атакуют позиции украинской армии, совершая в среднем около 20 обстрелов. Даже миссии ОБСЕ констатировала в последнем своем отчете увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

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Так, в штабе Объединенных сил сообщали, что боевики не прекращают обстрелы. По словам военных, 23 октября враг 22 раза обстрелял позиции украинской армии, причем не стесняется применять запрещенное вооружение.

А вот 22 октября было 24 обстрела и серьезные потери у ВСУ. Как сообщали новости "Сегодня", противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковых управляемых ракетам (ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.

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