Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,69

На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие

24 октября, 07:19

Оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ

/ Фото: Getty Images

За прошлые сутки, 23 октября, на Донбассе пророссийские боевики 22 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"23 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов. Дважды вблизи Водяного на Приазовье боевики стреляли из артиллерии калибра 122 мм, стрелкового оружия и РПГ. Еще по два обстрела из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг устроил вблизи Пищевиков и неподалеку Павлополя. Еще по два раза оккупанты ударили из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия у Песков и неподалеку Лебединского. Неподалеку Тарамчука боевики применили крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия.

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов. Четыре из них враг устроил из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского. Неподалеку Крымского боевики стреляли из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов. Дважды в районе Новолуганского велся огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Зайцево оккупанты применили автоматические гранатометы, а неподалеку Золотого – стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Вблизи Южного оккупанты ударили из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В тренде
"Не нашел себя в жизни": стала известна причина самоубийства депутата в Полтавской области

"Вчера, 23 октября, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 22 октября на Донбассе боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, еще трое – ранены.

А 21 октября на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Весьма неожиданно": У Путина отреагировали на требование Киева распустить "Л/ДНР"Политика
Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУ
Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУУкраина
Зеленский прибыл на передовую в зону ООС и наградил бойцов: фото и видео
Зеленский прибыл на передовую в зону ООС и наградил бойцов: фото и видеоДонбасс
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Зеленский и первая леди почтили память погибших защитников Украины: опубликованы фото
Зеленский и первая леди почтили память погибших защитников Украины: опубликованы фотоПолитика
"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина

Новости партнеров

Loading...
загрузка...