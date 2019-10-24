На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие

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За прошлые сутки, 23 октября, на Донбассе пророссийские боевики 22 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"23 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов. Дважды вблизи Водяного на Приазовье боевики стреляли из артиллерии калибра 122 мм, стрелкового оружия и РПГ. Еще по два обстрела из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг устроил вблизи Пищевиков и неподалеку Павлополя. Еще по два раза оккупанты ударили из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия у Песков и неподалеку Лебединского. Неподалеку Тарамчука боевики применили крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов. Четыре из них враг устроил из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского. Неподалеку Крымского боевики стреляли из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов. Дважды в районе Новолуганского велся огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Зайцево оккупанты применили автоматические гранатометы, а неподалеку Золотого – стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Вблизи Южного оккупанты ударили из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 23 октября, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 22 октября на Донбассе боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, еще трое – ранены.

А 21 октября на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

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