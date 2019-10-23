24 обстрела и серьезные потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

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За прошлые сутки, 22 октября, на Донбассе пророссийские боевики 24 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, еще трое – ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"22 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковых управляемых ракетам(ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов. Трижды неподалеку Павлополя велся огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР. Вблизи Новотроицкого стреляли из ручных противотанковых гранатометов, у Новоселовки Второй – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов. Еще два обстрела из минометов калибра 82 мм, станковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия оккупанты устроили вблизи Водяного. У Пищевика враг применил автоматические гранатометы, неподалеку Красногоровки – крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, а вблизи Марьинки – ударили из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов. Четыре раза неподалеку Золотого боевики ударили из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Еще три обстрела из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики устроили у Зайцево. Вблизи Южного оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Дважды в районе Новолуганского велся огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов. Еще два раза в районе Хутора Свободного оккупанты применили подствольные и автоматические гранатометы. Неподалеку Луганского враг ударил из крупнокалиберных пулеметов, у Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"За минувшие сутки, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, два – получили ранения, а еще один – получил боевое травмирования", – рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 21 октября на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

А тем временем на Донбассе по-прежнему напряженная обстановка. Смотрите в сюжете, что происходит на передовой:

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