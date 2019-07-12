"Мы защищали Украину, а он хочет нас люстрировать": реакция политиков на новую идею Зеленского

Бывшие и действующие чиновники удивлены планами президента и напомнили ему, как они встали против России в 2014-м

Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский предложил люстрировать пятого президента (2014-2019 гг.) Петра Порошенко и других чиновников и депутатов, которые находились в органах государственной власти с 2014 по май 2019 года. Однако сами нардепы и чиновник – как действующие, так и бывшие – не в восторге от этой идеи.

Так, например, спикер Верховной Рады Андрей Парубий на заседании парламента назвал Зеленского авантюристом, а досрочные выборы – авантюрой.

"В то время, когда мы защищали Украину, он смешил комиком Путина ... Теперь он хочет нас люстрировать", – возмутился глава ВР.

В свою очередь бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, который в 2014-м еще успел побыть спикером Верховной Рады и исполняющим обязанности президента, напомнил, что за противостояние российской агрессии в РФ на него открыли уголовные производства, а в т.н. "Л/ДНР" вынесли ему "приговор" в виде "высшей меры наказания".

"С удивлением узнал, что к этой кампании присоединился и господин Зеленский, который предложил меня еще и люстрировать. Мне не стыдно за свою деятельность за последние пять лет. Я очень хорошо знаю, в каком состоянии была Украина 23 февраля 2014 года, и какой она стала на 19 мая 2019 года. За все свои решения, за все свои действия я готов отвечать перед Богом и страной. Но мне жаль, что окружение действующего президента синхронизирует его заявления с грязными провокациями тех, кто ведет против Украины жестокую и кровавую войну", – написал экс-чиновник в Facebook.

Отметим, что после видеообращения Зеленского об ужесточении люстрации, политики напоминают президенту, что и в его команде есть те, кто подпадет под действие такой люстрации, например, нынешний секретарь СНБО Александр Данилюк, член набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, а также Вадим Пристайко, которого Зеленский хочет видеть главой МИД Украины. На это представитель президента в ВР Руслан Стефанчук уточнили позицию по усилению люстрации относительно членов президентской команды.

Напомним, закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят в 2014 году, после чего из государственных органов власти начали увольнять чиновников времен Януковича.

В то же время недавно Конституционный суд рассматривал данный закон об очищении власти на конституционность. В итоге суд перенес рассмотрение вопроса на одно из следующих своих заседаний.

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