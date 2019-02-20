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"Мы живем в эпоху героев": Турчинов обратился к украинцам в День Небесной Сотни

Сегодня, 09:50

Подвиг погибших на Майдане вдохновил на борьбу с российской агрессией сотни тысяч украинцев

Фото: СНБО
"Мы живем в эпоху героев": Турчинов обратился к украинцам в День Небесной Сотни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d06/7d7/5c6d067d77705.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d06/7d7/5c6d067d77705.jpg Политика Подвиг погибших на Майдане вдохновил на борьбу с российской агрессией сотни тысяч украинцев

Секретарь СНБО Александр Турчинов почтил память Героев Небесной Сотни и призвал продолжить их борьбу за европейскую и благополучную Украину и избежать распрей внутри страны, чтобы их подвиг был не напрасным. Об этом говорится в его обращении на сайте СНБО.

По его словам, подвиг Героев Небесной Сотни вдохновил на борьбу с российской агрессией сотни тысяч украинцев.

"Мы живем в эпоху героев. Героев, которых объединила любовь к родной земле. Героев, которые стали символом единства украинского общества и его славой. Небесное воинство пополнилось ангелами пять лет назад, когда люди разного возраста, национальности и вероисповедания бок о бок стали в проломе за свободу и достоинство, за право нашего государства быть полноправным членом единой европейской семьи, мощной и независимой страной", – сказал Турчинов.

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Секретарь СНБО призвал сохранить единство страны, за которое погибали украинцы на Майдане, чтоб их подвиги были не напрасны.

"Наш долг перед их памятью – сохранить единство страны, избегать внутренних распрей, верить в себя, не сворачивать с пути, определенного Революцией Достоинства. Мы ответственны перед ними, перед собой и перед нашими детьми за судьбу и будущее нашей страны. Вечная память и слава Героям. Они не умирают, а навечно остаются нашей славой и небесными защитниками Украины", – добавил чиновник.

Как сообщалось, 19 февраля президент Петр Порошенко и президент Евросовета Дональд Туск почтили память Героев Небесной Сотни. Высокопоставленный европейский чиновник третий день находится в Украине, а сегодня посетит Львов, где в 12:00 примет участие в церемонии вручения ему звания Honoris Causa от Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Также мы писали, что в Вашингтоне памятная церемония по погибшим Героям Небесной сотни прошла недалеко от Капитолия у Мемориала жертвам Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине. Мероприятие было организовано посольством Украины в США совместно с United Help Ukraine, US Ukrainian Activists, Ukrainian National Information Service (UNIS), украинской общиной при участии представителей International Committee for Crimea.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек.

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Тег Турчинов, герои, СНБО, небесная сотня

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