На Банковой рассказали подробности полуторачасового разговора Зеленского с Макроном

Французский лидер готов к встрече «нормандской четверки» уже в ближайшее время

Зеленский и Макрон / Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

В разговоре, который состоялся 29 августа и продолжался полтора часа, обсуждались результаты саммита "Большой семерки" в Биаррице на юге Франции, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Глава государства приветствовал позицию участников саммита о невозможности возвращения России на эту международную площадку в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. При этом президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "Семерки" в Соединенных Штатах в 2020 году.

Украинский лидер также сообщил французскому коллеге о ситуации с безопасностью в Донбассе.

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Со своей стороны, Макрон подтвердил намерение провести встречу в "нормандском" формате в ближайшее время, говорится в сообщении Банковой.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Макрон рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным.

Также напомним, что это – не первые переговоры Зеленского с Макроном:

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