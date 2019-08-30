На Банковой рассказали подробности полуторачасового разговора Зеленского с Макроном

Президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.
В разговоре, который состоялся 29 августа и продолжался полтора часа, обсуждались результаты саммита "Большой семерки" в Биаррице на юге Франции, сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Глава государства приветствовал позицию участников саммита о невозможности возвращения России на эту международную площадку в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. При этом президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "Семерки" в Соединенных Штатах в 2020 году.
Украинский лидер также сообщил французскому коллеге о ситуации с безопасностью в Донбассе.
Со своей стороны, Макрон подтвердил намерение провести встречу в "нормандском" формате в ближайшее время, говорится в сообщении Банковой.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Макрон рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным.
Также напомним, что это – не первые переговоры Зеленского с Макроном:
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