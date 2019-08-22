Трамп объяснил, почему Россию лучше включить в "Большой восьмерку"

По его мнению, Россия должна совместно со странами G7 добиваться мира во всем мире

Дональд Трамп / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп повторно заявил, что поддерживает возвращение России в состав G8 ("Большой восьмерки").

Трамп отметил, что президент РФ Владимир Путин перехитрил бывшего президента США Барака Обаму, в частности, во время аннексии Крыма.

"Президент Путин абсолютно перехитрил президента Обаму в отношении Крыма и других вещей, пересек красную линию. Он обошел его. Он этим жил - обыгрывал президента Обаму. Честно говоря, за это Обама расстроился и исключил Путина из того, что тогда было Большой восьмеркой, а теперь – Большая семерка", – заявил Трамп.

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По его мнению, Россию нужно вернуть в состав G8, чтобы не тратить много времени, "говоря о России во время этих встреч".

"Я думаю, было бы хорошо, если бы Россия присутствовала, чтобы мы могли напрямую с ними говорить, а не так как сейчас – по телефону и другим путем. Это голосование того, что сейчас есть Большой семеркой. Я думаю, что Россия должна быть частью этого, потому что мы добиваемся мира в мире, торговле и других вещах. Было бы намного легче, если бы Россия была в составе, как это всегда было", – сказал президент США.

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Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Американский и французский лидеры сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит G8 в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в другой формат – G8 ("Большой восьмерки". – Ред.).

Все подробности – в спецтеме "Возвращение" России в G7.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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