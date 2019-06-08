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На Буковине появились сторонники "федерализации" Украины

8 июня, 09:16

За расширение полномочий местного самоуправления выступает половина опрошенных

Федерализация Украины / Из открытых источников
Федерализация Украины / Из открытых источников.

В Черновицкой области ощутимо возросло количество людей, выступающих за расширение полномочий местного самоуправления и получение большей бюджетной самостоятельности в рамках унитарной, но децентрализованной Украины.

Пять лет назад только 20,8% респондентов выступали за подобное будущее Черновицкой области, а 69,7% — видели его в составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции. Но в апреле 2019 г. настроения изменились, пишет ZN.UA.

Количество первых увеличилось почти в 2,5 раза (49,5%), а вторых сократилось вдвое (32%). Эксперты связывают усилившееся стремление буковинцев к расширению прав дотационного региона с успехами децентрализации в области, когда громады активно используют появившиеся финансовые средства для реализации местных социальных и инфраструктурных проектов.

Любопытно, что если декабре 2014-го никто из опрошенных не поддерживал идею федерализации (ведь тогда это могло быть воспринято как поддержка сепаратизма), то в апреле 2019-го сразу 6,5% респондентов заявили, что хотят видеть Буковину субъектом будущей федерации.

Новости "Сегодня" неделей ранее сообщали, что главный военный прокурор Анатолий Матиос собрал экстренный совет силовиков из-за видео с аннексией Буковины.

Напомним, годом ранее тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что децентрализация отвечает интересам украинцев, став "прививкой от федерализации", в связи с чем этот курс будет неизменным.

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Тег буковина, черновицкая область, федерализация, децентрализация, децентрализация власти

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