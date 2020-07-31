На Донбасс вторгся "гумконвой" из России: как отреагировал Киев

Пока на фронте не прекращается огонь, несмотря на перемирие, Россия снова незаконно отправила на Донбасс очередной т.н. "гуманитарный конвой". Министерство иностранных дел Украины осудило действия агрессора и направило Москве ноту протеста.

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Об этом говорится в заявлении МИДа.

Дипломаты сообщают, что "гумконвой" въехал с территории России на Донбасс 30 июля через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые украинской стороной пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

Киев отмечает, что российский груз был очередной раз перемещен на территорию нашего государства с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов. Такие грузы должны доставляться на оккупированные территории при сопровождении представителями Международного комитета Красного креста, а также должно быть обязательное оформление этих грузов украинскими пограничниками.

"В этой связи МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета нашего государства. Также требуем от российской стороны в дальнейшем, при организации т.н. "гуманитарных конвоев", запланированных на 27 августа, 29 октября, 26 ноября и 17 декабря 2020, неуклонно придерживаться международного права, законодательства Украины и своих международных обязательств", – говорится в заявлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.

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