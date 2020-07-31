Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Перемирие на Донбассе: боевики не прекращают огонь

31 июля, 07:26

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Оккупанты применяют стрелковое оружие

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 30 июля, они дважды открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Реклама

Так, для провокации украинских защитников у Орехового враг применил стрелковое оружие. А неподалеку Новотошковского, кроме стрелкового оружия, они ударили из подствольного гранатомета.

В результате этих обстрелов потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению", – отметили в ООС.

Также известно, что с начала текущих суток вражеских обстрелов не было зафиксировано.

В тренде
Денег нет и не будет: СБУ накрыла махинаторов, которые финансировали боевиков "ДНР"
Реклама

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе действует новое перемирие, которое боевики срывают уже несколько дней подряд.

Также ранее на Банковой назвали три причины, почему оккупанты срывают перемирие на Донбассе.

Кроме того, ранее вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников пригрозил боевикам: ВСУ не будут бездействовать и при необходимости дадут адекватный ответ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики перемирие обстрелы ООС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выборов на оккупированном Донбассе не будет: как отреагировала Россия
Выборов на оккупированном Донбассе не будет: как отреагировала РоссияПолитика
На Донбассе подросток расстрелял мужчин,
На Донбассе подросток расстрелял мужчин, "выбивавших" долг у его отца – СМИДонбасс
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину РоссииЕвросоюз
"Нельзя договориться с крокодилом": эксперт о проблеме нового перемирия на ДонбассеУкраина
В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевиками
В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевикамиПолитика
"Для нас роль России понятна": в ЕС ответили на циничное заявление Кремля по ДонбассуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять