Перемирие на Донбассе: боевики не прекращают огонь

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 30 июля, они дважды открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, для провокации украинских защитников у Орехового враг применил стрелковое оружие. А неподалеку Новотошковского, кроме стрелкового оружия, они ударили из подствольного гранатомета.

В результате этих обстрелов потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению", – отметили в ООС.

Также известно, что с начала текущих суток вражеских обстрелов не было зафиксировано.

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Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе действует новое перемирие, которое боевики срывают уже несколько дней подряд.

Также ранее на Банковой назвали три причины, почему оккупанты срывают перемирие на Донбассе.

Кроме того, ранее вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников пригрозил боевикам: ВСУ не будут бездействовать и при необходимости дадут адекватный ответ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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