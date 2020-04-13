На этой неделе может быть еще одно внеочередное заседание Рады: подробности

Сегодня депутаты рассмотрят ряд законопроектов, но если какие-то забракуют, могут перенести на среду

Верховная Рада сегодня соберется на внеочередное заседание и на нем ожидают президента Украины Владимира Зеленского. Также на этой неделе может состояться еще одно "срочное" заседание. Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" Иван Шинкаренко.

По его словам, еще одно заседание может состояться 15 апреля.

"Следующее заседание у нас планируется в среду. И вечером сегодня фракция... Возможно, что-то сегодня не сможем проголосовать, перенесем на среду. И будем обсуждать те вопросы, по которым не удастся сегодня найти общий компромисс", – отметил Шинкаренко и добавил, что заседать "Слуга народа" планирует в 17:00.

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Он не исключил, что в среду на заседание могут вынести банковский закон.

"По заседанию у нас всегда все меняется, но я чувствую очень серьезный настрой на то, чтобы это произошло именно в среду. Что касается закона о банках – мне трудно сказать. Я думаю, что здесь будет какое-то решение, которое мы сегодня-завтра сможем увидеть", – сказал депутат.

Шинкаренко добавил, что сегодня на заседание Рады ждут президента Зеленского, "чтобы он дал свою аргументацию, свое видение тех законов, которые являются чрезвычайно важными сегодня".

Отметим, что в повестку дня так и не попал законопроект о банках – это последняя преграда для кредита МВФ. Ко второму чтению подали более 16 тысяч поправок, что является рекордом для украинского парламента. Его принятие может затянуться на месяцы, а деньги МВФ Украине нужны как можно скорее для спасения экономики в условиях пандемии.

Смотрите, что происходило на прошлом внеочередном заседании Рады 31 марта:

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