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На Католическое Рождество Папа Римский попросил мира для Украины (видео)

25 декабря, 15:14

Понтифик упомянул конфликт на Донбассе в рождественском послании "Urbi et Orbi"

Папа Римский Франциск призвал Бога способствовать мирному урегулированию конфликта в Украине.

Об этом он заявил в рождественском послании Urbi et Orbi ("Граду и миру"), с которым понтифик обратился к верующим в честь Католического Рождества 25 декабря.

"Пусть свет от Рождества Христова осветит детей, которые страдают от войн и конфликтов на Ближнем Востоке и в разных странах мира ... Пусть этот свет вдохновит политиков и международное сообщество на поиск решений, которые бы гарантировали мирное сосуществование народов региона и положили бы конец их страданиям. Свет Спасителя для возлюбленной Украины, которая стремится к конкретным решениям для установления крепкого мира", — сказал Папа Римский.

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Глава Римско-католической церкви добавил, что свет Христа сильнее мрака в человеческих сердцах, в отношениях людей, в семьях, обществе, а также экономических, политических и экологических проблем.

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Новости "Сегодня" также сообщали, как поздравили украинцев с Рождеством политики - президент Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, спикер Рады Дмитрий Разумков, а также предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Также стало известно об открытии на Софийской площади в Киеве Рождественской ярмарки. Чем угощают жителей и гостей столицы, смотрите в видеосюжете:

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Источник: ТАСС

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