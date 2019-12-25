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Католическое Рождество 2019: политики тепло поздравили украинцев

25 декабря, 14:34

Что желали украинцам в праздник премьер, спикер Рады и глава Церкви

Вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским украинцев, которые отмечают Рождество 25 декабря, а не 7 января, поздравили и другие украинские политики.

В частности, премьер-министр Алексей Гончарук пожелал жителям страны любви и согласия в каждом доме

"У нас могут быть разные взгляды, но для всеобщего согласия мы должны быть едины, потому что Украина у нас одна. Поэтому желаю вам, чтобы сегодня, и в любой другой день, в вашей семье господствовала радость и настоящий уют", – сказал глава правительства в видеообращении.

К нему присоединился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. В своем заявлении, опубликованном на сайте парламента, он призвал украинцев "поддерживать друг друга, верить в добро и успех своих близких", пожелав им крепкого здоровья, мира и согласия.

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Поздравил украинцев и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других поместных православных церквей и христиан латинского обряда, которые празднуют сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа", – написал он на своей странице в Facebook.

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Фото: коллаж "Сегодня"

Глава ПЦУ назвал Рождество праздником, который объединяет всех христиан, вне зависимости от календаря, страны проживания или национальности.

"Пусть свет этого великого праздника преодолевает все препятствия и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой", – добавил Епифаний.

Напомним, что Православная церковь Украины может начать официально отмечать Рождество по новому, григорианскому календарю – то есть 25 декабря.

Также новости "Сегодня" сообщалось, что на Софийской площади открылась Рождественская ярмарка. Чем угощают жителей и гостей столицы, смотрите в видеосюжете:

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Рождество католическое Рождество Епифаний Дмитрий Разумков Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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