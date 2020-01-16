На "Квартал 95" напали хакеры: Украина просит помощи ФБР

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Национальная полиция начала уголовное производство в связи с сообщениями американских СМИ о кибератаке на украинскую газовую компанию Burisma и студию президента Владимира Зеленского "Квартал 95".

Об этом 16 января заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Производство было открыто по двумя статьям – за нарушение тайны переписки и несанкционированное вмешательство в работу компьютеров или компьютерных сетей (ч. 2 ст. 163 и ч. 2 ст. 361 УК соответственно).

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Расследует хакерскую атаку департамент киберполиции НПУ – правоохранители устанавливают причастных к кибератаке.

"В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась в Федеральное бюро расследований и компанию Area1, обнаружившую признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ", – отметили в МВД.

В целью надлежащего расследования Нацполиция создала совместную международную следственную группу, в которую пригласят представителей ФБР.

По предварительной информации кибератаку совершили российские хакеры.

Напомним, что с Burisma Holdings связан громкий скандал в США – во время телефонного разговора со своим украинским коллегой президент США Дональд Трамп открыто требовал возобновить расследование в отношении сына американского экс-вице-президента Джо Байдена. По некоторым данным, в бытность директором компании Хантер Байден получал зарплату по 100 тыс. долларов.

Якобы, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, компромата на своего главного конкурента на президентских выборах в этом году, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента в отношении 45-го президента США. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

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