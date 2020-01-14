Российские хакеры ломали сайты украинских компаний, чтобы найти компромат на Байдена – СМИ

Пока не ясно, что нашли хакеры и что именно они искали

Джо Байден. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Российские военные хакеры взломали сайт украинской газовой компании Burisma, чтобы найти компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является соперником Трампа на президентских выборах 2020 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылок The New York Times.

"Попытки взломать сайты Burisma начались в начале ноября, когда в США расследовалось дело об импичмента Трампа", – отмечает издание.

Пока не ясно, что нашли хакеры и что именно они искали. Однако, по мнению экспертов, масштабы нападений позволяют предположить, что россияне искали потенциальный компромат на Байдена – такой же, какой Трамп хотел получить от Украины, когда настаивал на расследовании их деятельности.

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Эта российская тактика очень похожа на ту, которую, по данным американских спецслужб, Москва использовала, когда сломала электронные ящики руководителя кампании Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии во время президентских выборов 2016 года.

Тогда, как и сейчас, российские хакеры из военной разведки и шпионская группировка Fancy Bear использовали так называемые фишинговые письма, предназначенные для похищения имен пользователей и паролей. Это обнаружила фирма по кибербезопасности Area1 в Кремниевой долине. Хакеры создали фейковые сайты, имитирующих страницы входа дочерних компаний Burisma, и присылали сотрудникам компании электронные письма, которые имели выглядеть так, как будто они пришли с Burisma.

Таким образом хакеры выманили у некоторых из них учетные данные, и им удалось проникнуть на один из серверов Burisma.

"Атаки были успешными", – заявил соучредитель Area1 Орен Фальковиц, ранее работавший в Агентстве национальной безопасности США.

В то же время похоже, что российские атаки на Burisma осуществляются параллельно с попытками российских шпионов раскопать в Украине информацию против Байден, сказал изданию сотрудник спецслужб на условиях анонимности. Шпионы, по его словам, пытаются проникнуть в Burisma и использовать источники в украинском правительстве в поисках электронных писем, финансовых и юридических документов.

Американские чиновники предупреждают, что россияне стали хитрее с 2016 года и снова пытаются похищать и распространять вредоносную информацию перед выборами в США.

"Теперь мы знаем, что Владимир Путин (как и Трамп) также видит в Джо Байден угрозу", – сказал представитель избирательного штаба Байдена Эндрю Бейтс.

Ранее Байден заявил, что Трамп не разбирается в геополитике и не догадывается о намереньях Путина.

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