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На Майдане прошла акция в поддержку Грузии

21 июня, 20:43

События, происходящие в Грузии, – это очередная попытка Кремля применить свои "гибридные" технологии на территории суверенного государства, отметил активист

Фото: eurosolidarity.org

Активисты партии "Европейская Солидарность" провели на Майдане Независимости акцию в поддержку народа Грузии. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Россия всегда приходит с кровью и приносит слезы", – сказал во время акции кандидат в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность", ветеран, блогер, общественный активист Алексей Петров.

Фото: eurosolidarity.org

"С самого начала российской агрессии собратья из Грузии были всегда рядом с нами. Мы благодарны им за солидарность – и в такое нелегкое время мы считаем, что Грузия нуждается в нашем внимании и поддержке", – убежден Петров.

"Сегодня и внутри Грузии, и внутри Украины Кремль делает ставку на "пятую колонну" и коллаборационистов, провоцируя межцерковные и гражданские противостояния. События, происходящие в Грузии, – это очередная попытка Кремля применить свои "гибридные" технологии на территории суверенного государства. Еще несколько дней назад мы наблюдали подобные попытки в Республике Молдова", – отметил активист "Европейской Солидарности".

Фото: eurosolidarity.org

Он подчеркнул, что на этих парламентских выборах в Верховную Раду идет большая колонна пророссийских сил, а новая власть приведет в парламент политиков без опыта государственного управления. Поэтому Кремль стремится воспользоваться моментом и максимально быстро расшатать ситуацию и в Украине.

"Европейская Солидарность" – это единственная партия, которая способна не допустить реванша пророссийских сил не только в будущей Верховной Раде, но и в Украине в целом", – подытожил Алексей Петров.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.

В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

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Тег Грузия, акция, Майдан, Европейская солидарность

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