В Тбилиси демонстранты захватили парламент: видео из столицы Грузии
Из-за выходки российского коммуниста оппозиция Грузии требует отставки трех высокопоставленных чиновников
В столице Грузии, которую ранее в конце прошлого месяца затопило ливнем, проходит многочисленный протест, участники которого в срочном порядке требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, министра внутренних дел Георгия Гахария и главы Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.
На данный момент участники протеста ворвались в здание грузинского парламента, а сотрудники правоохранительных органов пытаются остановить их вторжение.
Как пишет местная пресса, дубинки или другие спецсредства полиция не применяет и пытается мирно вытеснить участников акции с территории парламента.
Изначально оппозиционеры давали властям один час на отставку высокопоставленных чиновников. Когда отведенный срок закончился, они ворвались в парламент.
Поводом для народного недовольства послужил сегодняшний инцидент на Межпарламентской ассамблее православия – член российской Компартии Сергей Гаврилов, прибывший в Тбилиси во главе делегации из РФ, открывал сессию, сидя в кресле спикера.
Из-за этого оппозиция сорвала заседание МАП, заблокировала трибуну и потребовала выгнать российских делегатов из зала. В результате россияне покинули не только парламент, но и саму грузинскую столицу, вылетев в Москву. Пока они в сопровождении охраны пытались добраться до микроавтобуса, их облили водой и забросали бутылками.
На этом фоне представитель партии "Грузинская мечта" Каха Окриашвили и другие депутаты уже потребовали провести досрочные парламентские выборы.
Напомним, ранее в грузинской столице прошла демонстрация, участники которой потребовали у избранного в прошлом президента Саломе Зурабишвили уйти в отставку, из-за нежелания разместить в стране военную базу США.
Это посчитали проявлением пророссийской позиции Зурабишвили, а этого в Грузии. Как и российских байкеров, колонну которых в апреле не пропустили через грузинскую границу.
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