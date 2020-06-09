На переговорах в Минске ОРДЛО будут представлять два журналиста

Журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш будут принимать участие в переговорах Трехсторонней контактной группы, представляя там отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом они сами сообщили на своих страницах в Facebook.

"Важное объявление. С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Напомню, что она называется трехсторонней, так как сторонами переговоров считаются Украина, РФ и ОБСЕ ("Л/ДНР" не сторона конфликта)", – написал Казанский.

Денис Казанский. Фото: Facebook

Он уточнил, что речь не идет о т.н. Консультативном совете, которые предлагался ранее для участия в нем представителей ОРДЛО. Блогер напомнил, что в Минских соглашениях есть пункты, согласно которым вопросы местных выборов и особого статуса Донбасс обсуждается с представителями ОРДЛО, а не с т.н. "Л/ДНР" (в документе не сказано, что именно с боевиками Киев должен что-то согласовывать).

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"Мы участвуем в ТКГ не для того, чтобы что-то согласовывать с представителями незаконных организаций "Л/ДНР", а именно для консультаций украинской делегации и обсуждения тех пунктов, которые Украина обязалась обсуждать, когда подписывала Минские соглашения. Мы выступаем против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая: они возможны только после получения Украиной контроля над границей и проходить могут исключительно по украинским законам", – добавил Казанский.

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В свою очередь Сергей Гармаш отметил, что будет участвовать в политической подгруппе ТКГ.

"Мне предложили войти в состав украинской делегации в Минской ТКГ. Сегодня уже буду участвовать в работе политической подгруппы. Как представитель ОРДЛО. Звучит страшно … Мы не будем вести переговоры с "ДНР". Этих трех букв нет в Минских соглашениях. Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью, и согласовывать либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса. В конце концов, нам там жить и не учитывать наши интересы – значит создавать почву для будущих, теперь уже действительно гражданских, конфликтов", – написал журналист.

Сергей Гармаш. Фото: Facebook

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее украинская сторона на переговорах в Минске предлагала создать Консультативный совет, чтобы пригласить в него представителей ОРДЛО. Однако до его создания так и не дошло. В Киеве четко заявляли, что представлять оккупированные территории на переговорах точно не будут представители т.н. "ЛНР" и "ДНР". Позже президент Владимир Зеленский обновил состав Контактной группы, в которой появились депутаты и чиновники.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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