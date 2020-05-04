У Зеленского рассказали, кто может войти в Консультативный совет при ТКГ

Ермак напомнил, что в Минском процессе есть только три полноправных участника: Украина, Россия и ОБСЕ

В Консультативный совет в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, об идее создания которого стало известно после заседания ТКГ 11 марта, могут быть привлечены исключительно граждане Украины, которые не участвовали в войне на Донбассе и не совершили преступлений.

Об этом вновь напомнил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, указав, что в Минском процессе есть только три полноправных участника: Украина, Россия и ОБСЕ.

Так, по его словам, Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми "ЛНР/ДНР". Но в соответствии с Минскими договоренностями Украина должна согласовать три законодательных акта с "представителями территорий".

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"Украина воспринимает как "представителей территорий" представителей гражданского общества, граждан Украины, поскольку многие проживающие сегодня на оккупированных территориях получили российские паспорта, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, вынужденно остались на оккупированной территории, не являются преступниками, не убивали украинских военных, не принимали никаких преступных решений", - сказал он.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в интервью сайту "Сегодня", чтоу Киева есть методы противодействия, если противная сторона усадит за стол консультаций людей, которые не устроят Украину.

Напомним, ранее Резников назвал сайту "Сегодня" темы новых переговоров ТКГ по Донбассу – вода, право и обмен.

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