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На проведение внеочередных выборов в Раду выделено около 2 млрд грн

3 июня, 21:21

Вместе с тем предусмотрен и резерв средств, который составляет 271,2 млн грн

Фото: Getty Images

Центральная избирательная комиссия утвердила распределение средств на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июня в сумме около 2 млрд грн. Об этом сообщает сообщество ЦИК в Facebook.

"Во время сегодняшнего заседания Комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, на общую сумму 1 млрд 949 млн 620 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Так, в указанном распределении расходов ЦИК составляют 406,8 млн грн

На избирательные комиссии распределено 51,2 млн грн, на участковые избирательные комиссии – 1,2 млрд грн. Вместе с тем предусмотрен и резерв средств, который составляет 271,2 млн грн.

Ранее мы писали, что ЦИК разрешила еще 30 организациям наблюдать за выборами в Раду. Всего комиссия предоставила разрешение 50 общественным организациям иметь официальных наблюдателей.

Напомним, Центризбирком упростил смену места голосования для избирателей. Избирателям станет легче проголосовать не по месту прописки на парламентских выборах.


Также читайте, что нужно знать о парламентской избирательной гонке.

Кроме того, ЦИК жалуется: на печатание бюллетеней есть всего 17 дней вместо 70. Также ведомство рискует не успеть подготовить информационные плакаты о кандидатах.


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Тег выборы, ЦИК, центризбирком

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