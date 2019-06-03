На проведение внеочередных выборов в Раду выделено около 2 млрд грн

Вместе с тем предусмотрен и резерв средств, который составляет 271,2 млн грн

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Центральная избирательная комиссия утвердила распределение средств на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июня в сумме около 2 млрд грн. Об этом сообщает сообщество ЦИК в Facebook.

"Во время сегодняшнего заседания Комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, на общую сумму 1 млрд 949 млн 620 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Так, в указанном распределении расходов ЦИК составляют 406,8 млн грн

На избирательные комиссии распределено 51,2 млн грн, на участковые избирательные комиссии – 1,2 млрд грн. Вместе с тем предусмотрен и резерв средств, который составляет 271,2 млн грн.

Ранее мы писали, что ЦИК разрешила еще 30 организациям наблюдать за выборами в Раду. Всего комиссия предоставила разрешение 50 общественным организациям иметь официальных наблюдателей.

Напомним, Центризбирком упростил смену места голосования для избирателей. Избирателям станет легче проголосовать не по месту прописки на парламентских выборах.

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Кроме того, ЦИК жалуется: на печатание бюллетеней есть всего 17 дней вместо 70. Также ведомство рискует не успеть подготовить информационные плакаты о кандидатах.

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