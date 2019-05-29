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Центризбирком упростил смену места голосования для избирателей

29 мая, 17:49

Избирателям станет легче проголосовать не по месту прописки на парламентских выборах

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия упростила процедуру изменения места голосования перед выборами в Верховную Раду. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Комиссия внесла изменения в свое постановление от 13 сентября 2012 № 893 "Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса". Из решения следует, что теперь желающему сменить место голосования нужны только соответствующее заявление и паспорт.

"Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса", – сообщают в ЦИК.

Временно изменить место голосования для участия в парламентских выборах украинцы могут до 15 июля включительно. Напомним, выборы назначены на 21 июля.

Отметим, что на президентских выборах 325 тысяч украинцев сменили место голосования. После первого тура количество желающих голосовать не по месту прописки выросло почти на 10 тысяч.

Также мы рассказывали, как проголосовать на выборах, если потерял паспорт. Вместе с пожилой жительницей Херсона "Сегодня" испытали сложности при восстановлении паспорта к выборам.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", какие были очереди в госреестр избирателей:


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Тег выборы, ЦИК, голосование

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