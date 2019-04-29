На войну в Украине нельзя закрывать глаза: Лукашенко созывает встречу глав стран ОБСЕ

Президент Беларуси встретился с председателем ПА ОБСЕ и призвал к немедленному решению проблемных вопросов

Александр Лукашенко и Георгий Церетели. Фото: president.gov.by.

Белорусский лидер Александр Лукашенко, заявлявший, что Беларусь для Украины будет добрым соседом, призывает глав стран ОБСЕ собраться на встречу для обсуждения урегулирования региональных конфликтов, в том числе в Украине. Об этом он говорил на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, который прибыл в Минск.

По его словам, на площадке ОБСЕ уже давно не проводились встречи на уровне глав государств, на которых можно было бы обсудить текущие вопросы и наметить пути выхода из сложившейся ситуации. Он напомнил, что последняя подобная встреча проводилась в Астане в 2010 году.

"Согласитесь, накопилось очень много проблем у нас здесь в общем доме, которые надо решать: и Нагорный Карабах, и Приднестровье, много других менее значимых и звучных проблем. Добавилась Украина. Это организация (ОБСЕ), прежде всего, по безопасности на Европейском континенте, и закрывать сегодня глаза на эти проблемы ни в коем случае нельзя … Очень много проблем, на которые нужно не просто обратить внимание, надо собираться и решать их. Если не удастся решить, то хотя бы наметить пути, перспективы какие-то. В противном случае, зачем создавали организацию?", – сказал Лукашенко.

Напомним, белорусский лидер неоднократно предлагал помощь своей страны в урегулировании российско-украинского кризиса. Итак, недавно Лукашенко предложил помощь по Донбассу и назвал условие. Он также отметил, что война в Украине до сих пор оказывает опасное влияние на Беларусь.

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