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"Беларусь останется надежным соседом": Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах

Сегодня, 10:13

Белорусский лидер считает, что вместе с новым президентом Украины сотрудничество между странами выйдет на новый уровень

Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, ранее резко высказывавшийся по выборам в Украине, поздравил Владимира Зеленского с победой в президентской гонке. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", – говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил уверенность, что вместе с Зеленским им удастся сохранить и даже углубить сотрудничество между странами, а деятельность новоизбранного президента будет способствовать процветанию украинского народа и возобновлению мира на оккупированных территориях.

Президент Беларуси пожелал Зеленскому крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 10:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,18% (12 862 575 голосов избирателей), у Порошенко – 24,49% (4 305 981). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

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Тег выборы, Беларусь, Лукашенко, Зеленский, поздравление

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