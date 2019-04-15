Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Новости политики

Лукашенко предложил помощь по Донбассу и назвал условие

Сегодня, 12:30

Война в Украине до сих пор оказывает опасное влияние на Беларусь, считает Лукашенко

Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал новое заявление по Донбассу. Он выразил готовность усилить роль своей страны в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, но только при условии, если договорятся конфликтующие стороны и попросят Минск помочь в разрешении кризиса.

Об этом он заявил в интервью турецким СМИ, передает БЕЛТА

Он подтвердил, что Минские соглашения действительно не выполняются и весь процесс по урегулированию конфликта замер, но Беларусь готова включиться и помочь.

"Если договорятся два президента – России и Украины, Путин и Порошенко – и будут видеть усиление роли Беларуси там (потому что мы родные, мы три сестры: Россия, Беларусь и Украина), то мы готовы исполнить эту роль. Но навязываться в миротворцы, навязываться в посредники – мы никогда на это не пойдем. Нам это не то что не нужно, нам это не к лицу. Ведь мы знаем, как только я начинаю что-то говорить об Украине, об меня начинают ноги вытирать то в России, то в Украине. Кому-то что-то не нравится. Поэтому и сказал: вы, господа, договаривайтесь, увидите нас в этой договоренности – мы постараемся исполнить ту роль, которая будет нам отведена. Цель одна – мир и стабильность в районе Донбасса и Луганска и на всей Украине", – заявил Лукашенко.

Читайте также

Белорусский лидер отметил, что белорусы так или иначе вовлечены с войну в Украине – кто-то участвует в боевых действиях, а также сама страна находится рядом с Украиной. По его мнению, конфликт в Украине до сих пор оказывает опасное влияние на Беларусь.

"Мы все делали и делаем для того, чтобы там был мир, потому что гибнут старики, женщины, дети, те, кто не успел сбежать оттуда и там остался (а может, и убежать некуда), – они прежде всего гибнут. И это не чужие нам люди. Война идет буквально за нашим забором. Поэтому я согласился на эту трехстороннюю контактную группу (переговоры в Минске – ред.), и мы сейчас всячески стараемся поддерживать ее работу и обеспечивать функционирование. Недавно я встречался с руководителем этой группы, спецпредставителем ОБСЕ Сайдиком. Он мне прямо сказал: не имеем никаких проблем, только благодарим за эту работу", – подчеркнул он.

Отметим, что Беларусь не раз предлагал свои услуги в миротворческой деятельности на Донбассе – от помощи в переговорах до непосредственного участия белорусских "голубых касок" в миротворческой миссии. В комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Цибулько объяснил, что значит готовность Минска "миротворить" на Донбассе.

В то же время накаляются отношению и между Минском и Москвой. На днях Лукашенко резко прокомментировал решение российских властей закрыть свой рынок для белорусских товаров. По его словам, это несет характер санкций, и Россия платит злом на добро.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, война, Донбасс, Беларусь, Лукашенко

Вы сейчас просматриваете новость " Лукашенко предложил помощь по Донбассу и назвал условие". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Запада есть много хорошего, чему можно научиться – Лукашенко

Сегодня, 12:13

Белорусские власти учатся на критике со стороны Запада, уверяет президент

"Прекрасная страна": Додон и Лукашенко рассказали, чего ждут от выборов в Украине

10 апреля, 19:44

Белорусский лидер признал, что слишком часто говорит об Украине

Союзное государство России и Беларуси: россияне против слияния

2 апреля, 12:32

Практически каждый второй гражданин РФ высказался против объединения двух стран в единое образование

"У Украины было больше ресурсов, чем у Беларуси": историк о становлении белорусской и украинской наций

21 марта, 07:38

Павел Терешкович – о том, как белорусам привить любовь к родному языку, что отличает Беларусь от России и т.п.

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

7 неприятных вещей, которые неизбежны в жизни одинокой женщины

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

В сети показали фото пустого Крымского моста

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Европа изо всех сил хочет вернуть РФ: для этого валит Украину

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все
Загрузка...

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

Вчера, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Дети довели до слез: близнецы трогательно поздравили Пугачеву

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма