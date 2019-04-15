Лукашенко предложил помощь по Донбассу и назвал условие

Война в Украине до сих пор оказывает опасное влияние на Беларусь, считает Лукашенко

Фото: president.gov.by.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал новое заявление по Донбассу. Он выразил готовность усилить роль своей страны в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, но только при условии, если договорятся конфликтующие стороны и попросят Минск помочь в разрешении кризиса.

Об этом он заявил в интервью турецким СМИ, передает БЕЛТА

Он подтвердил, что Минские соглашения действительно не выполняются и весь процесс по урегулированию конфликта замер, но Беларусь готова включиться и помочь.

"Если договорятся два президента – России и Украины, Путин и Порошенко – и будут видеть усиление роли Беларуси там (потому что мы родные, мы три сестры: Россия, Беларусь и Украина), то мы готовы исполнить эту роль. Но навязываться в миротворцы, навязываться в посредники – мы никогда на это не пойдем. Нам это не то что не нужно, нам это не к лицу. Ведь мы знаем, как только я начинаю что-то говорить об Украине, об меня начинают ноги вытирать то в России, то в Украине. Кому-то что-то не нравится. Поэтому и сказал: вы, господа, договаривайтесь, увидите нас в этой договоренности – мы постараемся исполнить ту роль, которая будет нам отведена. Цель одна – мир и стабильность в районе Донбасса и Луганска и на всей Украине", – заявил Лукашенко.

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Белорусский лидер отметил, что белорусы так или иначе вовлечены с войну в Украине – кто-то участвует в боевых действиях, а также сама страна находится рядом с Украиной. По его мнению, конфликт в Украине до сих пор оказывает опасное влияние на Беларусь.

"Мы все делали и делаем для того, чтобы там был мир, потому что гибнут старики, женщины, дети, те, кто не успел сбежать оттуда и там остался (а может, и убежать некуда), – они прежде всего гибнут. И это не чужие нам люди. Война идет буквально за нашим забором. Поэтому я согласился на эту трехстороннюю контактную группу (переговоры в Минске – ред.), и мы сейчас всячески стараемся поддерживать ее работу и обеспечивать функционирование. Недавно я встречался с руководителем этой группы, спецпредставителем ОБСЕ Сайдиком. Он мне прямо сказал: не имеем никаких проблем, только благодарим за эту работу", – подчеркнул он.

Отметим, что Беларусь не раз предлагал свои услуги в миротворческой деятельности на Донбассе – от помощи в переговорах до непосредственного участия белорусских "голубых касок" в миротворческой миссии. В комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Цибулько объяснил, что значит готовность Минска "миротворить" на Донбассе.

В то же время накаляются отношению и между Минском и Москвой. На днях Лукашенко резко прокомментировал решение российских властей закрыть свой рынок для белорусских товаров. По его словам, это несет характер санкций, и Россия платит злом на добро.

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