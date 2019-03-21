На выборах не смогут проголосовать миллион украинцев: названа причина

Есть категория людей, которую невозможно внести в избирательные списки, пояснили в Госреестре избирателей

Фото: Сегодня

На выборах не смогут проголосовать миллион украинцев: названа причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/346/4b0/5c93464b0887b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/346/4b0/5c93464b0887b.jpg 2019-03-21T10:08:00+02:00 Политика Есть категория людей, которую невозможно внести в избирательные списки, пояснили в Госреестре избирателей

На выборах президента Украины не смогут проголосовать миллион избирателей, которые снялись с регистрации по месту жительства и они не могут быть включены в списки избирателей. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах.

"Это те люди, которые снялись с регистрации, но не зарегистрировались в каком-то другом месте. Почему мы их отдельно показываем? Потому что мы не имеем возможности включить таких людей в списки избирателей. Мы их всех знаем, знаем имя, фамилию отчество, знаем, когда выбыл и так далее. Но, к сожалению, включить в список избирателей, согласно законодательству, не можем. Цифра немаленькая – таких избирателей в Украине почти миллион", – сказал он.

Стельмах объяснил, что причины отказа регистрироваться у людей разные. Например, когда в Украине начали предоставлять субсидии на оплату коммунальных услуг, очень много граждан начали сниматься с учета со своего мета проживания, чтобы семья получала право на субсидию.

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"Кто-то не хочет служить в армии – выписывается и нигде не регистрируется. Кто-то скрывается от уплаты алиментов. Студенты заканчивают учебу – их выписывают из общежитий, но домой они не едут. Остаются в больших городах, где учились, снимают жилье, работают. Большие пики выбываний – это как раз студенты. То есть много причин, побуждающих людей сниматься с регистрации. Да, не смогут (проголосовать). А где им голосовать? К какому участку нам отнести человека, который снялся с учета? Для того, чтобы иметь возможность проголосовать, гражданин должен иметь зарегистрированное место проживания. Кстати, Закон о свободе передвижения и свободном выборе места проживания предусматривает, что каждый гражданин должен зарегистрироваться в течение месяца после снятия с предыдущей регистрации – иначе это нарушение", – рассказал чиновник.

Читайте полный текст интервью с Александром Стельмахом.

Напомним, ранее мы писали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

Отметим, что до выборов осталось 10 дней, но выбор между рекордным числом кандидатов (39) не единственная проблема – до кабинки голосования еще нужно дойти без лишних проблем. Сайт "Сегодня" объяснил, что делать, если вас нет в списках избирателей, и как проголосовать за границей.

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