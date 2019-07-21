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На выборах в Украине не открылись 8 участков: стали известны причины

21 июля, 10:21

Руководство МВД и Нацполиции отчиталось о старте голосования на выборах в Верховную Раду

Фото: AFP

Если в Киеве работают все избирательные участки, то в некоторых областях было не все гладко. Всего по Украине проблемных избирательных участков оказалось восемь. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"На данный момент (по состоянию на 9 часов утра) у нас не открыто восемь участков, 16 участков были открыты с опозданием", – сказал он.

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Сергей Князев уточнил, что в Черниговской области не открылись четыре участка: на двух передаются документы в связи с изменением состава комиссии, еще на двух идет спор среди членов комиссий.

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По его словам, в Донецкой области на одном из участков испорчены контрольные листы для вброса в урны, еще на одном участке переизбрали главу комиссии и идет пересчет бюллетеней. На участке в Николаевской области не успели отпечатать бюллетени, а на участке в Житомирской области опаздывает глава комиссии.

В МВД подчеркнули, что 132 тысяч правоохранителей по всей территории страны охраняют правопорядок.

"На территории государства оперативная обстановка спокойная в целом. За сутки мы зарегистрировали два убийства, которые раскрыты", – добавил Князев.

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.


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Тег выборы, избирательные участки, яровой, князев

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