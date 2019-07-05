На заседании НАТО-Россия подняли вопрос российских войск в Украине

Представителям России напомнили, что ее войска зашли на чужую территорию без разрешения

Фото: Минобороны РФ

На сегодняшнем заседании Совета НАТО-Россия поднимался вопрос незаконного присутствия российских войск на Донбассе, а также в других соседних с РФ странах. Об этом рассказал на пресс-конференции по итогам саммита генсек Альянса Йенс Столтенберг.

На саммите напомнили представителям России, что ее войска зашли на чужую территорию без разрешения.

"Мы это видим, без сомнения, в Украине, поскольку имеем незаконно аннексированный Крым, и все еще существует прямая российская поддержка сепаратистов на востоке Украины. Мы видим это в Приднестровье и, конечно, мы это видим на некоторых территориях Грузии", – заявил Столтенберг и добавил, что присутствие российских войск в Грузии является четким нарушением территориальной целостности этой страны.

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Альянс вправе решать вопрос вступления новых участников в НАТО без вмешательства третьих стран в этот процесс, добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в Минобороны рассказывали, что у границ Украины стоит огромная армия РФ. Начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ Андрей Гудзь отмечал, что агрессор с 2014 года вдвое увеличил свои силы.

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