Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

У границ Украины стоит огромная армия РФ: в Минобороны озвучили количество

18 июня, 17:26

Войска агрессора размещены не только на границе, но и на оккупированных территориях

Фото: Минобороны РФ

Россия продолжает наращивать количество войск у границ Украины. На сегодняшний день там размещено 82 тысяч военнослужащих. Как рассказал на брифинге начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ Андрей Гудзь, агрессор с 2014 года вдвое увеличил свои силы.

Он отметил, что сейчас всей протяженности границы Россия сосредоточила 25 батальнно-тактических групп и формирует сейчас 150-ю мотострелковую дивизию. В то же время всего у границ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса находится 82 тысячи российских военных.

"Это активные войска, которые внезапно увеличивают свою численность во время непредвиденной военной деятельности", – сказал Гудзь и подчеркнул, что для руководства воинскими группировками, которые развернуты на территории Украины, работает оперативно-тактический штаб в Новочеркасске Ростовской области, входящий в состав Южного военного округа.

Читайте также

В то же время серьезную угрозу несет не только количество солдат, но и виды вооружений, которые развернуты вблизи Украины.

"Опасность создает развертывание Россией носителей ядерного оружия, в том числе наземных комплексов "Искандер" и носителей ракет морского базирования типа "Калибр" с дальностью поражения, которая может превышать ограничения, определенные договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. РФ также скрывает наличие в АРК более современных самолетов ЯК-130, МиГ-29, Су-30М и вертолетов Ми-35М, Ми-24", – подчеркнул офицер и добавил, что по сравнению с 2014 годом Россия вдвое увеличила военное присутствие на Крымском полуострове.

Отметим, что украинскому военному командованию давно известно о российском войске вблизи нашей границы, готовом к вторжению. А вот координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат и члена оборонного комитета Рады Дмитрий Тымчук показал, какие силы России стоят вблизи Украины. Это сотни танков, самолеты, артиллерия и десятки тысяч солдат.

Как сообщали новости "Сегодня" ранее в Главном управлении разведки Минобороны отмечали, что авиация РФ может ударить по всей Украине. Россия подтянула около 120 новейших самолетов. Например, боевой радиус новых Су-30 охватывает всю территорию нашей страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Крым, армия, Донбасс, граница, Минобороны, войска РФ

Вы сейчас просматриваете новость " У границ Украины стоит огромная армия РФ: в Минобороны озвучили количество". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После выборов в Украине Россия перебросила к границе дополнительные войска

17 апреля, 11:40

Полторак рассказал также об изменении оккупантами тактики ведения боевых действий на Донбассе

Волкер рассказал о доказательствах присутствия РФ на Донбассе

24 сентября 2018, 22:27

Соединенные Штаты тщательно изучили этот вопрос

Войска РФ в Крыму несут угрозу Украине – заявление НАТО

12 июля 2018, 14:23

Мировые лидеры считают, что Россия угрожает не только Украине, но и другим странам

Прикрываются мирными жителями: разведка сообщила о позорной тактике боевиков

Сегодня, 16:12

На фронте противник снова использует "любимый" прием и подставляет под угрозу жизнь местных жителей

Кардиологи изменили нормы артериального давления

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Как спастись от клещей

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю

Вера Брежнева впервые прокомментировала слухи об измене мужа

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Судьба Крыма решена: Германия перешла на сторону России

В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды

В пещере на Филиппинах нашли останки нового вида людей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь