У границ Украины стоит огромная армия РФ: в Минобороны озвучили количество

Войска агрессора размещены не только на границе, но и на оккупированных территориях

Фото: Минобороны РФ

Россия продолжает наращивать количество войск у границ Украины. На сегодняшний день там размещено 82 тысяч военнослужащих. Как рассказал на брифинге начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ Андрей Гудзь, агрессор с 2014 года вдвое увеличил свои силы.

Он отметил, что сейчас всей протяженности границы Россия сосредоточила 25 батальнно-тактических групп и формирует сейчас 150-ю мотострелковую дивизию. В то же время всего у границ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса находится 82 тысячи российских военных.

"Это активные войска, которые внезапно увеличивают свою численность во время непредвиденной военной деятельности", – сказал Гудзь и подчеркнул, что для руководства воинскими группировками, которые развернуты на территории Украины, работает оперативно-тактический штаб в Новочеркасске Ростовской области, входящий в состав Южного военного округа.

В то же время серьезную угрозу несет не только количество солдат, но и виды вооружений, которые развернуты вблизи Украины.

"Опасность создает развертывание Россией носителей ядерного оружия, в том числе наземных комплексов "Искандер" и носителей ракет морского базирования типа "Калибр" с дальностью поражения, которая может превышать ограничения, определенные договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. РФ также скрывает наличие в АРК более современных самолетов ЯК-130, МиГ-29, Су-30М и вертолетов Ми-35М, Ми-24", – подчеркнул офицер и добавил, что по сравнению с 2014 годом Россия вдвое увеличила военное присутствие на Крымском полуострове.

Отметим, что украинскому военному командованию давно известно о российском войске вблизи нашей границы, готовом к вторжению. А вот координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат и члена оборонного комитета Рады Дмитрий Тымчук показал, какие силы России стоят вблизи Украины. Это сотни танков, самолеты, артиллерия и десятки тысяч солдат.

Как сообщали новости "Сегодня" ранее в Главном управлении разведки Минобороны отмечали, что авиация РФ может ударить по всей Украине. Россия подтянула около 120 новейших самолетов. Например, боевой радиус новых Су-30 охватывает всю территорию нашей страны.

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