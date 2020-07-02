На заседании Рады депутат проспал целый час: появилось фото

Не все слуги народа занимались важным законом об игорном бизнесе

Народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха на заседании Верховной Рады спал больше часа, пока его коллеги рассматривали законопроект о легализации игорного бизнеса.

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Об этом сообщает сайт ZAXID.NET.

На сегодняшнем заседании парламента депутаты с самого утра и до сих пор занимались рассмотрением во втором чтении важного законопроекта №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

В начале одиннадцатого утра, после старта заседания, Саламаха покинул свое место в сессионном зале и отправился за колонну, где нашел себе место, устроился, правда, не сильно удобно, но этого ему хватило, чтобы проспать не менее часа. Хорошенько выспавшись, "слуга народа" вернулся на свое место.

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Напомним, недавно мы писали о ТОП самых богатых "слуг народа". Оказалось, что у монобольшинства в парламенте 153 миллионера. Общее состояние "слуг народа" (средства, которые отражены в декларации) составило 1,1 миллиарда гривен (90% наличные). Отметим, что Орест Саламаха оказался среди самых бедных депутатов этой политической силы.

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