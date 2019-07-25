На 121-м округе во Львовской области "слугу народа" привели к победе несколько процентов голосов

Разрыв между победителем и его ближайшим оппонентом составил около 4%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 121 во Львовской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил "слуга народа" Орест Саламаха с 19,76% (15 531 голоса). На втором месте в этом округе оказался кандидат "Еврорпейской Солидарности" Михаил Задорожный - за него отдали голоса 15,98% избирателей (12 560).

Напомним, Саламаха Орест Игоревич родился 25 марта 1991 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по строительству ООО "Строй Инвест Ком", беспартийный, проживает в селе Сокольники Пустомытовского района Львовской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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