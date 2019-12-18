НАБУ и САП просят Зеленского забанить закон об отмене депутатского иммунитета: названа причина

/ Фото: president.gov.ua

Проголосованный 18 декабря Верховной Радой законопроект №2237 о якобы снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих парламентариев.

Об этом говорится в совместном обращении Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры к президенту Владимиру Зеленскому.

По мнению антикоррупционеров, отдельные нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности.

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Такое положение вещей вызывает глубокое беспокойство НАБУ, которому подследственны нардепы, и прокуроров САП, осуществляющих процессуальный надзор во всех уголовных производствах НАБУ.

"Согласно законопроекту №2237, генеральный прокурор (или исполняющий его обязанности) станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в Единый реестр досудебных расследований – то есть начать расследование", – говорится в обращении.

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"Указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь прежде чем начать расследование, они должны обратиться к генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи должны передавать информацию генпрокурору, чтобы тот начал расследование", – выражают свое беспокойство антикоррупционеры.

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Напомним, в среду, 18 декабря, был принят закон, который разрешает задерживать депутатов без согласия Верховной Рады.

Однако глава Союза юристов Украины, экс-генпрокурор Святослав Пискун в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что если в статье 27 закона "О статусе народного депутата" говорится, что депутат не несет ответственности при выполнении депутатских полномочий, то это фактически полное возвращение депутатской неприкосновенности.

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