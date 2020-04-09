Нацгвардии могут разрешить обыскивать украинцев: комитет Рады поддержал законопроект

Пока Верховная Рада определяется с внеочередным заседанием, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект, которым предлагается разрешить Нацгвардии, среди прочего, проводить личный досмотр украинцев на улице, сообщает пресс-служба ВР.

На заседании комитет в онлайн-режиме автор законопроекта №3105 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии депутат Максим Павлюк отметил, что этим документом предлагается усилить правоохранительные функций нацгвардейцев, а именно по составлению протоколов об административных правонарушениях, предоставить им право проводить личный досмотр, досмотр вещей и тому подобное.

Во время обсуждения народные депутаты отметили его актуальность, поддержали принятие за основу и предлагали уменьшить срок подготовки ко второму чтению. В результате комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект за основу.

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В пояснительной записке отмечается, что Нацгвардию часто привлекают к охране общественного порядка, но она не имеет полномочий полиции составлять протоколы об административных правонарушениях, а также принимать другие соответствующие меры, например, задержание и доставление правонарушителей в отделения полиции, а также осуществление их личного досмотра и досмотра их вещей.

Как сообщали новости "Сегодня", пару недель назад Нацгвардия взяла под охрану Александровскую больницу в Киеве. Бойцы "обеспечивают безопасность граждан и стабильную беспрепятственную работу врачей".

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