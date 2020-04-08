Разумков подтвердил, что Рада соберется на внеочередное заседание в конце недели

По его словам, ключевым вопросом остаются изменения в бюджет

Внеочередное заседание парламента может состояться на этой неделе – в четверг или в пятницу.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Укринформ.

"Я могу подтвердить, что заседание будет в конце этой недели. По состоянию на сегодня, пока что трудно ответить, когда именно – или это будет четверг, думаю, вторая половина дня, или пятница. Это будет зависеть от того, когда в Верховную Раду поступят те законопроекты, которые необходимо будет рассмотреть на внеочередном заседании", – сказал Разумков.

По его словам, ключевым вопросом остаются изменения в бюджет.

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"Как только изменения в бюджет поступят от Кабинета министров, они будут рассмотрены народными депутатами и после этого мы сможем окончательно определиться, когда именно будет происходить внеочередное заседание", – отметил Председатель Верховной Рады.

Также Разумков поблагодарил народных депутатов и секретариат Рады за успешную работу в особых условиях карантина и заверил, что сейчас парламент работает даже консолидированнее чем всегда.

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Как известно, Верховная Рада 30 марта на внеочередном заседании не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год. Эти правки были разработаны с учетом обновленного макроэкономического прогноза на 2020 год и предусматривают сокращение расходов государственной сметы.

Кроме того, депутаты готовятся к принятию закона, который откроет путь к помощи МВФ. Накануне экономического кризиса, который сопутствует пандемии, народные депутаты усложняют принятие закона о банках.

А такжеработают над законопроектом, который увеличит расходы госбюджета.

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