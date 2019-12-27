Началась перезагрузка Госбюро расследований: вступил в силу закон

Президент первым делом подписал указ об увольнении директора ГБР, с чего начинается перезагрузка ведомства

Принятый Верховной Радой закон о Государственном бюро расследований с сегодняшнего дня вступил в силу, в связи с чем президент Владимир Зеленский уже уволил директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющего обязанности.

Закон относительно совершенствования деятельности ГБР 26 декабря был опубликован в парламентской газете "Голос Украины", а сегодня вступил в силу. Документ совершенствует правовые основы организации и деятельности Бюро, устраняет проблемные аспекты правового, структурно-организационного, процедурного и кадрового характера, выявленные за время его деятельности.

Так, закон меняет правовой статус ГБР с центрального органа исполнительной власти, осуществляющего правоохранительную деятельность, на государственный правоохранительный орган, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции.

Также уточнен порядок утверждения организационной структуры ГБР, образование территориальных управлений и выбор места расположения региональных подразделений и изменен подход к определению предельной численности центрального аппарата и территориальных управлений ГБР. Согласно закону, их будет определять Кабинет министров по представлению директора Госбюро.

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Кроме того, документ уточняет порядок назначения директора ведомства и его полномочия, а также устанавливает принцип единоначалия в реализации полномочий ГБР; нормирует основания привлечения сотрудников ГБР к дисциплинарной ответственности.

Директор Госбюро, согласно закону, получает дополнительные полномочия, в частности касающиеся самостоятельного определения системы и организационной структуры ГБР, предельной численности центрального аппарата и порядка образования территориальных управлений ГБР, места расположения региональных подразделений.

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Кроме того, директор ГБР может единолично назначать своего первого заместителя и заместителей (при этом количество заместителей увеличивается до трех), определять их обязанности вне конкурса, а также увольнять их и т. д. Он может быть проинформирован управлением внутреннего контроля обо всех коррупционных преступлениях, выявленных в структуре ГБР (о которых ранее ставили в известность только Генеральную прокуратуру) и принимать решение о применении дисциплинарного взыскания на основании заключения дисциплинарной комиссии.

Согласно документу, директор ГБР будет отчитываться перед Верховной Радой Украины. По результатам отчета парламент может признать его работу неудовлетворительной, что может стать основанием для его увольнения.

Также предполагается, что со дня вступления в силу данного закона полномочия директора Госбюро расследований и его заместителей прекращаются досрочно и начинается процесс перезагрузки ГБР.

В то же время для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований Госбюро заключительными и переходными положениями закона установлено, что со дня вступления в силу следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены с их согласия в Государственное бюро расследований без обязательного проведения конкурса, если они до окончания предусмотренного законом срока проводили досудебное расследование либо осуществляли процессуальное руководство в уголовном производстве по преступлениям на Майдане 2013-2014 гг.

Как сообщали новости "Сегодня", пока парламент только рассматривал законопроект о ГБР, Владимир Зеленский заявил о преступлении в Госбюро расследований, что якобы попался на взятке "правая рука" Романа Трубы.

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