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Начальник Генштаба обсудил с представителем Командования ВС США в Европе наращивание американской помощи

31 мая, 20:12

Встреча состоялась в пятницу в Киев

Фото: Минобороны Украины
Фото: Минобороны Украины.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак обсудил с начальником управления стратегии и политики Командования Вооруженных сил США в Европе Дэвидом Джулазаде дальнейшее наращивание консультативно-совещательной и военно-технической помощи США.

Как сообщает Генштаб на странице в соцсети Фейсбук, встреча состоялась в пятницу в Киеве.

Джулазаде является сопредседателем многонационального объединенного координационного комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного планирования (БОКК). В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно эффективности деятельности многонационального объединенного координационного комитета и возможных путей ее улучшения.

"Хомчак отметил, что Вооруженные силы Украины высоко ценят вклад партнеров в развитие возможностей отечественного войска и заинтересованы в дальнейшем наращивании консультативно-совещательного и военно-технической помощи США", – сказано в сообщении.

Напомним, новоназначенный начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия готовилась забрать Крым с момента, когда Украина стала независимой. 

Ранее новый глава Генштаба ВСУ прокомментировал возможность военного решения на Донбассе.

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Тег помощь, вооруженные силы, вооруженные силы украины, генштаб, хомчак

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Источник:

Интерфакс-Украина

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