Нацполиция расследует дело о вмешательстве в деятельность Яценюка

Сегодня, 23:24

Следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла


Национальная полиция расследует дело о вмешательстве в деятельность премьер-министра Арсения Яценюка, а следовательно – всего тогдашнего Кабмина.

Целью была – дискредитация и дальшейшая отставка с должности руководителя постмайданного правительства.
В МВД сообщили, что, возможно, был сговор группы злоумышленников, чьи личности как раз сейчас устанавливаются.

"По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц. По информации народного депутата Украины Александра Онищенко, только в течение 2015- 2016 годов на подобные акции было потрачено более 30 млн. долларов", – говорится в заявлении департамента коммуникаций МВД Украины.

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Напомним, ранее Яценюк высказался о действующем Кабинете министров – так, он не увидел оснований для отставки правительства Владимира Гройсмана и пообещал защищать его от политических нападок.

Также экс-премьер высказался о будущих президентских выборах и о сложностях, с которыми столкнется их победитель
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Источник:

"Сегодня"

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