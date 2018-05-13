Нацполиция расследует дело о вмешательстве в деятельность Яценюка

Национальная полиция расследует дело о вмешательстве в деятельность премьер-министра Арсения Яценюка, а следовательно – всего тогдашнего Кабмина.

Целью была – дискредитация и дальшейшая отставка с должности руководителя постмайданного правительства.

В МВД сообщили, что, возможно, был сговор группы злоумышленников, чьи личности как раз сейчас устанавливаются.

"По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц. По информации народного депутата Украины Александра Онищенко, только в течение 2015- 2016 годов на подобные акции было потрачено более 30 млн. долларов", – говорится в заявлении департамента коммуникаций МВД Украины.

Напомним, ранее Яценюк высказался о действующем Кабинете министров – так, он не увидел оснований для отставки правительства Владимира Гройсмана и пообещал защищать его от политических нападок.



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