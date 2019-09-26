Нацсовет по телерадиовещанию лишил телеканал "112 Украина" лицензии: подробности

Национальный совет по телевидению и радиовещанию лишил телеканал "112 Украина" лицензии. Решение о непродлении лицензии телеканалу было принято единогласно.
Юрист канала "112" канала Василий Сметана в комментарии интернет-изданию "Страна" заявил, что будет обжаловать это решение и рассчитывает на помощь европейских организаций. А сегодня последний день вещания.
"Лицензия прекращает свое действие в 24.00 сегодняшнего дня. То есть завтра в эфире 112 канала не будет", – заявил Сметана.
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