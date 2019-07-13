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Война против Украины: Союз журналистов отреагировал на обстрел 112 канала из гранатомета

13 июля, 12:32

Обстрел телеканала назвали элементом боевых действий

Обстрел из гранатомета здания телеканала "112-Украина", который произошел в ночь на 13 июля, является элементом войны против Украины. Такое мнение выразил глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко в своем Facebook.

"Какими бы горячими ни были предвыборные реалии в Украине, но война против журналистов и медиа – это война против Украины. Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования брутальной атаки на офис национального телеканала 112", – говорится в заявлении.

Также Томиленко добавил, что "кто бы ни организовал этот теракт – он должен быть надлежащим образом наказан!"

В то же время, Национальный союз журналистов обратил внимание на то, что системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и на СМИ провоцируют новые нападения.

Также в заявлении напомнили о том, что до сих пор не расследован поджог здания одного из телеканалов в сентябре 2016 года, нерасследование случаев блокирования редакций отдельных национальных и региональных СМИ, в частности, поджогов редакций медиа в Днепропетровской области в предыдущие годы.

По мнению Томиленко, все эти случаи, которые остались безнаказанными, "все это способствовало организаторам сегодняшнего теракта".

Напомним, ранее в столице конфликт во время застолья закончился в стрельбой. В результате пострадал парень, он получил ранение ноги.


Кроме того, в Киеве из гранатомета обстреляли жилую многоэтажку. Снаряд разорвался в нескольких метрах от подъезда. По информации местных жителей, выстрел был произведен с улицы Драгоманова, через озеро Солнечное, а взрыв прозвучал возле дома №7 на улице Ревуцкого.

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Тег Киев, журналист, телеканал, 112, обстрел, гранатомет

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