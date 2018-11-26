"Надо действовать решительно": Ляшко выступил с видеообращением по ситуации в Азовском море

Политик заявляет, что Украина должна заручиться помощью своих зарубежных партнеров

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал руководство страны к решительным и радикальным действиям в связи с российской агрессией в Азовском море.

Об этом говорится в видеообращении политика.

"Я считаю, что надо действовать решительно, ни в коем случае не действовать так, как ранее в Крыму, когда россияне захватывали наши военные базы, а мы не давали отпора", – заявил Ляшко.

Ранее он отметил, что Украина должна заручиться помощью своих зарубежных партнеров.

"Задача России – отрезать Украину от морских путей, что станет сокрушительным ударом в том числе и по экономике страны. Решительные действия. Привлечение геополитических партнеров, в том числе и в Черноморском регионе. Четкие указания военным. Немедленно!", – написал лидер Радикальной партии.

Напомним, ранее стало известно, что в Азовском море российский спецназ захватил украинские катера. Также сообщается о шести раненых украинских военных моряках.