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"Надо поговорить": Нацсовет по телерадиовещанию готовит реакцию на анонсированный NewsOne телемост с Россией

8 июля, 11:45

Нацсовет будет решать законность проведения телемоста с Россией

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пообещал в ближайшее время намерен отреагировать на заявление телеканала NewsOne о проведении телемоста под названием "Надо поговорить" с российским телеканалом.

"В ближайшие часы мы опубликуем официальное заявление, которое будет содержать ответы на все вопросы", - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский в ответ на запрос о законности проведения такого телемоста и возможности по запрету его трансляции.

При этом первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк заявила, что ее коллеги уже собрались в Нацсовете.

"Сейчас мои коллеги собрались в Нацсовете, я держу с ними связь, и обсуждают наши действия. Возможно, мы обратимся в СНБО", – сказала она.

Герасимьюк также напомнила, что в октябре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о прекращении вещания телеканалов NewsOne и "112 Украина", однако после этого никаких действий относительно работы телеканалов не последовало.

"Факт в том, что с того времени никаких продвижений этого постановления не было. Напротив, суд запретил Нацсовету проводить какие-либо действия по отношению к телеканалу "112 Украина", – отметила Герасимьюк.

Стоит отметить, что секретарь СНБО Александр Данилюк , который недавно называл главные угрозы для Украины, раскритиковал идею телемоста между российским пропагандистским телеканалом "Россия-24" и украинским телеканалом NewsOne.

Отметим, что о телемосте объявил на российском телеканале известный пропагандист Дмитрий Киселев. Он заявил, что пройдет это в рамках программы "Надо поговорить" 12 июля, а в пример он привел телемост между США и СССР, который состоялся в разгар напряженных между странами отношений.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях суд ЕС встал на сторону Литвы в деле об ограничении вещания российского телеканала. Ограничения ввели в связи с программой от 15 апреля 2016 года, которая поощряла враждебность и ненависть к странам Балтии.

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Тег Россия, телевидение, телемост, Нацсовет

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Источник:

Интерфакс-Украина

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