В ГПУ прокомментировали отмену Евросоюзом санкций против Клюева

В ЕС продлили санкции против 12 человек из прошлой власти, но экс-главу АП "пожалели"

Фото: Сегодня

В ГПУ прокомментировали отмену Евросоюзом санкций против Клюева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e81/f0c/5c7e81f0ca886.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e81/f0c/5c7e81f0ca886.jpg 2019-03-05T16:05:55+02:00 Политика В ЕС продлили санкции против 12 человек из прошлой власти, но экс-главу АП «пожалели»

Продление санкций Европейским Союзом против экс-президента Виктора Януковича и его соратников не коснулось экс-секретаря СНБО и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева, однако в Украине против него продолжат расследование. Об этом заявил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Санкции ЕС продолжают действовать в отношении 12 лиц. В этом году из санкционного списка исключен А.Клюев, при этом в июле 2018 года суд ЕС отменил ограничительные меры, примененные к нему в 2017 году. Несмотря на снятие санкций ЕС по этому лицу правоохранительные органы Украины продолжают расследование в уголовном производстве в отношении А.Клюева", – написал он.

Лысенко подчеркнул, что сейчас досудебное расследование по большинству уголовных производств в отношении подсанкционных лиц находится на завершающей стадии, по некоторым – следствие завершено, материалы производств открыты для ознакомления стороне защиты и пострадавшим. После направления обвинительных актов в суд Генеральная прокуратура будет настаивать на осуждении указанных лиц и конфискации арестованных активов.

Как мы ранее писали, в июле 2018 года Клюев частично оспорил санкции ЕС.

Напомним, Андрей Клюев является одним из подозреваемых в деле об избиении участников Евромайдана. ГПУ подозревает Клюева в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Также ему было объявлено о подозрении, суть которого заключается в незаконных действиях Клюева на должности секретаря СНБО, в исполнении противоправных указаний экс-президента Виктора Януковича по разгону активистов Евромайдана в период с 22 по 29 ноября 2013 года. В 2016 году генпрокурор Юрий Луценко показал драгоценности, обнаруженные во время обыска в доме Клюева.

28 февраля 2014 года Клюев был объявлен в розыск. СБУ установила, что Клюев находится на территории России. Однако 4 мая 2017 года Интерпол снял с розыска экс-главу АП.

28 января 2017 года Печерский райсуд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать заочное расследование против Андрея Клюева.

Читайте подробней в материале "Сегодня", в чем подозревают министров времен Януковича.

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