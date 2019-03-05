Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Новости политики

В ГПУ прокомментировали отмену Евросоюзом санкций против Клюева

Сегодня, 16:05

В ЕС продлили санкции против 12 человек из прошлой власти, но экс-главу АП "пожалели"

Фото: Сегодня
В ГПУ прокомментировали отмену Евросоюзом санкций против Клюева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e81/f0c/5c7e81f0ca886.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e81/f0c/5c7e81f0ca886.jpg Политика В ЕС продлили санкции против 12 человек из прошлой власти, но экс-главу АП «пожалели»

Продление санкций Европейским Союзом против экс-президента Виктора Януковича и его соратников не коснулось экс-секретаря СНБО и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева, однако в Украине против него продолжат расследование. Об этом заявил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Санкции ЕС продолжают действовать в отношении 12 лиц. В этом году из санкционного списка исключен А.Клюев, при этом в июле 2018 года суд ЕС отменил ограничительные меры, примененные к нему в 2017 году. Несмотря на снятие санкций ЕС по этому лицу правоохранительные органы Украины продолжают расследование в уголовном производстве в отношении А.Клюева", – написал он.

Лысенко подчеркнул, что сейчас досудебное расследование по большинству уголовных производств в отношении подсанкционных лиц находится на завершающей стадии, по некоторым – следствие завершено, материалы производств открыты для ознакомления стороне защиты и пострадавшим. После направления обвинительных актов в суд Генеральная прокуратура будет настаивать на осуждении указанных лиц и конфискации арестованных активов.

Как мы ранее писали, в июле 2018 года Клюев частично оспорил санкции ЕС.

Напомним, Андрей Клюев является одним из подозреваемых в деле об избиении участников Евромайдана. ГПУ подозревает Клюева в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Также ему было объявлено о подозрении, суть которого заключается в незаконных действиях Клюева на должности секретаря СНБО, в исполнении противоправных указаний экс-президента Виктора Януковича по разгону активистов Евромайдана в период с 22 по 29 ноября 2013 года. В 2016 году генпрокурор Юрий Луценко показал драгоценности, обнаруженные во время обыска в доме Клюева.

28 февраля 2014 года Клюев был объявлен в розыск. СБУ установила, что Клюев находится на территории России. Однако 4 мая 2017 года Интерпол снял с розыска экс-главу АП.

28 января 2017 года Печерский райсуд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать заочное расследование против Андрея Клюева.

Читайте подробней в материале "Сегодня", в чем подозревают министров времен Януковича.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ГПУ, клюев, санкции, Лысенко

Вы сейчас просматриваете новость " В ГПУ прокомментировали отмену Евросоюзом санкций против Клюева". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ГПУ сообщила о подозрении Азарову и его сыну в получении взятки в 140 миллионов

4 октября 2018, 12:02

Экс-нардепа и бывшего премьера подозревают в причастности к проплаченному назначению на высокую государственную должность еще одного лица

Суд определил, кто рассмотрит жалобу на приговор Януковичу о госизмене

2 марта, 07:12

Согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, автоматизированной системой документооборота суда был определен его состав

СМИ узнали, через какой банк Янукович отмыл 3,7 млн евро

27 февраля, 12:52

По данным шведского телеканала, экс-президент использовал компанию Vega Holding Limited для вывода денег

Конфискованные 1,5 млрд гривен у окружения Януковича поступили в госбюджет

22 февраля, 16:05

По словам Сарган, средства поступили сегодня на счет Госказначейства

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе

Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

Кабмин: как будут проверять получателей пенсий и субсидий
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"