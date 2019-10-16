Депутатов хотят наказать за прогулы: чем займется Верховная Рада

Народные избранники не только возьмутся за наказания себя самих, но и рассмотрят раз других важных законопроектов

Фото: Верховная Рада Украины

На сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады будут рассмотрены вопросы наказания народных депутатов за прогулы и также ряд изменений в Налоговый кодекс, а также попытаются усилить ответственность за закупку некачественных медпрепаратов.

Первым делом депутаты возьмутся за законопроект №1008 во втором чтении относительно деятельности органов судейского управления. Документом предлагается урегулировать вопросы организации деятельности Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Также будет рассмотрен во втором чтении законопроект №1035-2 о внесении изменений в закон Украины "О статусе народного депутата" и в Регламент Верховной Рады о снятии с него зарплаты в случае прогула пленарных заседаний или заседаний парламентских комитетов. Отметим, что ранее Рада направила в КС другой законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство".

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"В случае, если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний или более чем половине заседаний комитета Верховной Рады, в состав которого он входит, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий за соответствующий календарный месяц",- говорится в пояснительной записке.

Депутаты рассмотрят законопроект №0906 по выполнению воинской обязанности и военной службы. Внесение изменения в законодательство инициаторы документа мотивируют тем, что основной предпосылкой построения обновленной армии в соответствии со стандартами НАТО является создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретения Вооруженными силами совместимости с вооруженными силами стран-членов альянса. С целью реализации Концепции развития профессионального сержантского и старшинского состава ВСУ существует необходимость внесения изменений в законодательные акты Украины относительно Военных уставов ВСУ и воинских званий военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава. Отметим, на прошлой пленарной неделе Рада решила проблему с дезертирами в армии.

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Также парламент сегодня рассмотрит несколько законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс: по совершенствованию администрирования налогов, устранение технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве (№1209, 1209-1, 1210, 1210-1); о внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с ратификацией Соглашения между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам".

Рада рассмотрит два законопроекта №1152, 1152-1 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за закупку за счет бюджетных средств заведомо некачественных лекарственных средств.

Как сообщали новости "Сегодня", спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что Верховная Рада заканчивает с турборежимом. Но глава Верховной Рады заверил, что депутаты не станут работать хуже или медленнее.

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