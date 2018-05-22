"Наконец этот день настал": Порошенко показал видео первых пусков Javelin в Украине

Президент отметил, что это очень эффективное оборонительное оружие, которое применят в случае наступления РФ на позиции украинских войск

В Украине прошли первые пуски противотанковых комплексов Javelin. Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Наконец этот день настал. Сегодня впервые в Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно возросли", – написал президент.

Петр Порошенко отметил, что это очень эффективное оборонительное оружие, которое применят в случае наступления РФ на позиции украинских войск.

Напомним, 30 апреля Петр Порошенко подтвердил, что Javelin уже в прибыли в Украину. Наши военные должны получить 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказал, что 2 мая началась практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что Украина не сможет их пока использовать на фронте и рассказал об условиях США.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что такое Javelin и как они уничтожают танки. Американский противотанковый комплекс имеет как ряд преимуществ, так и достаточно недостатков. Но в целом это очень грозное оружие, которое способно остановить танковую атаку противника.