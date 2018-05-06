Javelin Украина получила, но использовать не может: Тука рассказал об условиях США

Украина получила американские ПТРК Javelin, однако, по условиям США, не может их использовать на линии соприкосновения. Об этом рассказал в эфире телеканала "Прямой" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Он отметил, что после появления в Украине американского оружия, на российских пропагандистских каналах в разных ток-шоу "устроили дурдом тихий в течение двух дней".

"Дело в том, что Javelin, как бы кто там ни надувал свои щеки, в мире единственное противотанковое оружие третьего поколения. Тот комплекс, которым так кичатся россияне, "Корнет", он поколения 2+", – сказал Тука.

Также замминистра объяснил, почему полученное летальное оружие пока ничего хорошего не несет для украинских военных.

"Да, есть на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие – не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения. Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент. Я постоянно держу связь с нашими военнослужащими – от солдат до генералов. Очень распространена ситуация в течение последнего года, когда бронированная техника – БТР, БМП или танк противника – выезжает на определенное расстояние, полтора километра или два, по-разному, и чувствует полную безнаказанность. Мы можем применять, согласно Минским договоренностям, исключительно минометы 80 калибра, а таким оружием поразить танк практически невозможно, они начинают расстреливать позиции наших воинов", – объяснил он.

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Он также поставил в пример подбитый российский танк в ходе боевых испытаний из украинского ПТРК "Стугна", после чего россияне приутихли.

"Танк российский был подбит. И после этого момента на этом участке фронта наступила довольно долгая пауза. Поэтому я предполагаю, что мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса, и это собьет оскомину у врага на довольно длительный срок", – добавил Тука.

В подобном духе высказывался и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, указавший на большой риск для войск РФ на Донбассе. Он считает, что американское оружие поставит в тупик российские танки на фронте.

Напомним, 30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил, что Javelin уже в прибыли в Украину. Наши военные должны получить 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказал, что 2 мая началась практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов.