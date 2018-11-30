Наливайченко предложил ввести жесткий "Азовский пакет санкций" против России

Сегодня, 09:19

Украина должна быть сильным звеном в системе международных санкций против агрессора, подчеркнул политик

Валентин Наливайченко / Фото: nalyvaichenko.org
Валентин Наливайченко / Фото: nalyvaichenko.org

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко призвал власть не медлить с введением новых санкций против России.

"Нам надо действовать. Нам нужен жесткий пакет санкций против российского агрессора. Эдакий "Азовский пакет санкций", – считает он.

По мнению Наливайченко, прежде всего, Украина должна ввести визовый режим для граждан РФ.

"Также нужно выбросить государственный российский капитал из стратегических отраслей – энергетики, оборонной промышленности, финансов, банков. Ограничить свободное конвертирование рубля в нашей стране", – сказал он.

Украина должна быть сильным звеном в системе международных санкций против агрессора, подчеркнул политик.

"При таком подходе наши международные партнеры будут совсем по-другому воспринимать ситуацию", – убежден Наливайченко.

Лидер движения "Справедливость" отметил, что Украина должна предоставить международным партнерам неопровержимые доказательства провокации со стороны РФ, а также делать все возможное и невозможное для освобождения наших моряков.

"И, конечно же, власть, честно и регулярно должен информировать о своих действиях украинскую общественность", – добавил он.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, какими санкциями Запад может реально ударить по России за ее агрессию на Азове.

Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море
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Источник:

"Сегодня"

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