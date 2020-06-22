"Нам не о чем спорить": Зеленский сделал заявление по Второй мировой войне

Президент Владимир Зеленский в День памяти и скорби почтил память миллионов украинцев, погибших во время Второй мировой войны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Реклама

Он напомнил, что в сентябре 1939 года Вторая мировая война пришла на украинскую землю, когда Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиацией, а 22 июня 1941 года война пришла в украинскую столицу – 79 лет назад, в четыре часа утра, нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев.

"Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем всех украинцев, пострадавших от крупнейшей катастрофы ХХ века. Украина потеряла во Второй мировой около 10 миллионов человеческих жизней. В результате не родилось почти 13 миллионов детей. Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией. К сожалению, и война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, она была "своей" или "чужой". Думаю, нам не о чем спорить. И война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет. Мы будем вечно помнить каждого, кто погиб, – военных и гражданских, мужчин, женщин и детей. Помнить о том, что мы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство. И наш долг – превратить его в мирную и счастливую страну для каждого украинца", – написал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце января во время мероприятий в Польше, посвященных памяти жертв Холокоста, Зеленский сказал: "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе преступный сговор тоталитарных режимов (имея ввиду СССР и нацистскую Германию). Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста". Этими словами Зеленский разозлил россиян. В Москве это заявление назвали оскорбительным, а некоторые политики говорили, что украинский лидер поставил крест на перспективах улучшения отношений между Россией и Украиной.

А недавно президент РФ Владимир Путин ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской Германией.

Реклама

Смотрите полное выступление Зеленского в Польше:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама