"Нападение" на Порошенко под ГБР: виновник инцидента объяснил свой поступок

Ветеран войны на Донбассе подготовил сюрприз для экс-президента, но так и не успел его передать

Скриншот.

Полиция открыла уголовное производство в отношении лиц за "нападение" на автомобиль пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко под зданием Государственного бюро расследований, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Около 17:00 25 июля группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Отмечается, что уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. На данный момент правоохранители занимаются установлением всех участников инцидента и их места нахождения.

В то же время оказалось, что одним из нападавших был ветеран полка "Азов" Никита Макеев. Об этом он сам признался в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. (Отметим, что позже данное видео и его страница в целом были удалены).

"В 2014 году я приехал воевать за независимость Украины. Сегодня, купив в темпе четыре бронежилета, три из которых мы с товарищами прострелили на полигоне, вот так вот просто и легко, я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не прострелен. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя", – заявил Макеев.

Он отметил, что якобы хотел "отомстить экс-президенту за пять лет унижений" по отношению к иностранным добровольцам. Однако опроверг, что пытался совершить покушение на Порошенко.

"Я не для того рисковал жизнью на Донбассе, чтобы внутри мирного города Киева совершать подобное (покушение. – Ред.) … Это был мой демарш", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", лидер "Европейской солидарности" ходил в Госбюро расследований на допрос. После выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка. Один из участников инцидента вел себя неадекватно и прыгнул на капот автомобиля экс-президента и подпрыгнул на нем. После этого в дело вступила охрана и завязалась драка.

А тем временем стало известно, что полиция установила автора скандального ролика, как грузовик сбивает Зеленского. Этот ролик был опубликован во время президентских выборов на странице Порошенко в Facebook и вызвал серьезный резонанс в обществе.

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