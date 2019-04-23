НАПК и САП ждет перезагрузка: у Зеленского рассказали, как будут бороться с коррупцией

Команда будущего президента страны намерена защитить бизнес от силовиков

Владимир Зеленский и Галина Янченко (справа). Фото: facebook.com/halyna.yanchenko.

Представители будущей Администрации президента уже сообщали, какие законопроекты первыми подадут в Верховную Раду, а теперь раскрыли детали относительно борьбы с коррупцией. Член "ЗеКоманды" Галина Янченко объяснила, что планируется перезапуск антикоррупционных органов.

Об этом она рассказала в эфире "Громадського".

Янченко, которая также является главой Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), отметила, что в борьбе с коррупцией важно взяться не только за антикоррупционеров, но и за неприкосновенность депутатов.

"Депутатская неприкосновенность должна уйти в прошлое, НАПК (Нацагентство по предотвращению коррупции) перезапущено, Специализированная антикоррупционная прокуратура, надеюсь, тоже, по крайней мере, руководство. Мы знаем, что сегодня хозяйственные и финансовые дела расследуют все, кто хотят – и СБУ, и налоговая. У нас даже осталась налоговая милиция. Все это нужно убрать, чтобы люди могли развиваться, развивать экономику, создавать новые рабочие места. Поэтому (надо создать. – Ред.) единственный орган, который будет заниматься хозяйственными и финансовыми делами, а бизнес будет заниматься тем, что и должен делать – развивать экономику", – рассказала она.

Напомним, перед вторым туром выборов команда Зеленского обнародовала детали плана, как они будут бороться с коррупцией в Украине. Например, один из пунктов гласит, что они намерены обеспечить реальную независимость всего звена антикоррупционных органов, а именно: антикоррупционные органы должны формироваться через независимые международные конкурсные комиссии.

А тем временем новоизбранному президенту Украины сразу же придется столкнуться с множеством сложнейших задач после вступления в должность. Среди прочего, придется уделить много внимания вопросу пиковых выплат по внешнему госдолгу. Читайте подробней в материале "Сегодня": "Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир".

Ранее Зеленский называл две глобальные проблемы Украины. Больше смотрите на видео.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " НАПК и САП ждет перезагрузка: у Зеленского рассказали, как будут бороться с коррупцией". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"